Джакарта, , 12:19 — REGNUM Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс встретилась с министром-координатором по вопросам политики, права и безопасности Индонезии, сообщает Sindonews.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны обсудили борьбу с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также укрепление морской безопасности и кибербезопасности.

Карен Эндрюс заявила, что Австралия и Индонезия поддерживают хорошие отношения и являются надежными партнерами в вопросах правоохранительной деятельности и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 5 077 400 доз вакцины против коронавируса от правительства Германии.

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