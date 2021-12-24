Джакарта, 24 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс встретилась с министром-координатором по вопросам политики, права и безопасности Индонезии, сообщает Sindonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Стороны обсудили борьбу с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также укрепление морской безопасности и кибербезопасности.

Карен Эндрюс заявила, что Австралия и Индонезия поддерживают хорошие отношения и являются надежными партнерами в вопросах правоохранительной деятельности и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 5 077 400 доз вакцины против коронавируса от правительства Германии.