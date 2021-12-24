Москва, 24 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Москве у станции метро «Некрасовка» будет построен новый торгово-развлекательный комплекс. Об этом 24 декабря сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

Проект будет реализован в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В ТРК появятся 1,6 тыс. новых рабочих мест.

«По соглашению девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ «Некрасовка» площадью более 49 тыс. кв. метров. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию в марте 2024 года.