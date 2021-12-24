Воронеж, , 12:18 — REGNUM Приговор по громкому делу о сети борделей в Воронеже вынес Советский районный суд города 24 декабря, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Николаус Кнюпфер. Сцена в борделе. 1650

Виновными в создании и участии в преступном сообществе, организации занятия проституции, легализации денежных средств признаны воронежский адвокат Алексей Климов и ещё восемь человек.

Как установлено в суде, в конце 2077 года Климовым было создано преступное сообщество, куда он вовлёк своих знакомых, в том числе, бывших сотрудников органов внутренних дел. Действовала группа до 2015 года — осуждённые организовывали занятия проституцией, содержали притоны, женщины туда помещались в том числе и с применением насилия и угрозой его применения.

«При этом Климов легализовал денежные средств, полученные от незаконной деятельности на сумму более 44 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

Суд признал виновными всех фигурантов дела. Климову назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 800 тысяч рублей. Остальные соучастники получили различные наказания, в том числе в виде лишения свободы, на сроки от двух до семи лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Климов и другие обвиняемые по делу были задержаны в сентябре 2015 года, буквально за несколько дней до выборов в Воронежскую городскую думу, куда Климов баллотировался по одномандатному округу.