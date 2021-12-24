Ульяновск, 24 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают ежесуточно регистрировать несколько сотен заболевших ковидом. Такие обновлённые данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 24 декабря, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 118 872 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 282.

Выздоровели в настоящее время 113 343 человека, доля вылечившихся составляет почти 95,4%. В том числе 23 декабря выписаны 113 человек.

Отметим, что умерли в Ульяновской области 3680 больных ковидом, что составляет 3,09% от общего числа подтверждённых случаев заражения.

Напомним, 31 декабря учреждения здравоохранения Ульяновской области переходят на работу по специальным графикам. Власти подчёркивают, что медицинская помощь населению в период новогодних каникул будет усилена. Координировать деятельность учреждений здравоохранения будет территориальный центр медицины катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 декабря в Ульяновской области вступили в силу послабления в условиях пандемии коронавируса. В частности, в регионе увеличили время сводного посещения ТРЦ, включив выходные дни, но при этом ограничив по времени: с 8 утра до 17 часов.