Мурино, Ленинградская область, , 12:28 — REGNUM Градостроительный совет Ленинградской области рассмотрел предложения по развитию города Мурино, в котором планируется продолжить застраивать восточную часть. Там, согласно концепции, может появиться общественно-деловая зона с небоскрёбом, а также учреждениями культуры, спорта, образования и бизнеса. Об этом 24 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе строительного блока правительства Ленобласти.

Концепция общественно-деловой зоны Мурино Архитектурная мастерская «Матвеев и К»

Напомним, город Мурино Всеволожского района Ленобласти располагается на северной границе с Петербургом. Согласно официальным данным на 2021 год, сейчас там зарегистрировано 78,1 тыс. человек. На последнем в уходящем году заседании градостроительного совета Ленинградской области утвердили эскиз развития новой общественно-деловой зоны в восточной части Мурино вблизи с Пискаревским проспектом Петербурга.

В основу концепции будущего делового квартала заложен действующий Генеральный план муниципального образования. Это масштабный инвестиционный проект, предполагающий освоение 379 га земли, создание 20 тыс. рабочих мест в бизнес-центрах, складах, объектах торговли, культуры, спорта и образования. Согласно концепции квартала, среди зданий (высотность жилой застройки ограничена РНГП для городских поселений — 12 этажей, а вот ограничений для деловой застройки в регионе нет — прим. ред.) может возвыситься небоскреб, также там появится колесо обозрения.

Как уточнили ИА REGNUM, окончательные параметры, если застройщик захочет оставить этот проект, будут уточняться при разработке проекта планировки территории (ППТ).

Высокую транспортную доступность обеспечит проектируемая дорога в обход Мурино и Нового Девяткино в створе Пискаревского проспекта. Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минстрой РФ одобрил инфраструктурный кредит на ее строительство. Второй транспортной артерией будет продолжение Шафировского проспекта.

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«Застройка района начнётся параллельно с решение с дорожного вопроса. В рамках рабочего проектирования будут сняты нестыковки и замечания. При этом улично-дорожная сеть будет проработана с профильными комитетами Санкт-Петербурга», — заверили в областной администрации.

В свою очередь представитель заказчика отметил, что костяк дорог местного значения будет построен инвестором на этапе реализации первых двух кварталов. Члены Градостроительного совета в свою очередь указали, что для возможности дальнейшей разработки проекта необходимо внести изменения в документы территориального планирования регионального, районного и местного значения.

«Концепция общественно-деловой зоны в Мурино претендует на то, чтобы стать жемчужиной строительной отрасли в Санкт-Петербургской агломерации. Сегодня на примере эскиза увидели, как может выглядеть современный план развития территорий. Однако не должно быть разбалансировки ни в этапности возведения социальной инфраструктуры и возведения жилья, ни в востребованности деловых пространств. Поэтому максимальное внимание необходимо уделить синхронизации строительства улично-дорожной сети, объектов делового, социально-культурного и жилого назначения», — подчеркнул зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.