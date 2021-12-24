Майкоп, , 12:17 — REGNUM В Адыгее предъявлено обвинение в похищении человека в июне 2021 года троим гражданам. Задержанные по подозрению в совершении этого преступления являются жителями Майкопа. Суд по ходатайству следствия арестовал их, сообщили 24 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Арест ru.torange.biz

Из материалов дела известно, что трое жителей Адыгеи в возрасте от 37 до 66 лет в июне 2021 года обманом заманили мужчину в поселок Тлюстенхабль. Они пообещали потерпевшему заключение договора на поставку товаров. Вместо этого, избив его, злоумышленники вывезли в село Школьное Белореченского района и удерживали, принуждая возвратить долги.

Задержанных обвинили в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений. Следствие продолжается.

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