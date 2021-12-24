Москва, , 12:16 — REGNUM Выработка электроэнергии в России увеличится на 6% по итогам 2021 года, потребление вырастет на 5%. Это говорит о восстановлении экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

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По словам Новака, руководившего министерством энергетики России в 2012—2020 годах, позитивные результаты наблюдаются и в нефтегазовой отрасли. Добыча газа вырастет по итогам года на почти на 10%, экспорт за рубеж — на 9,5%. Добыча угля вырастет на 9,5% — до 440 млн тонн.

«Если говорить о показателях, то в электроэнергетике будет выработано почти на 6% больше, чем в прошлом году, и потребление увеличится примерно на 5%. Это говорит о восстановлении экономики нашей страны, увеличении потребления как населением, так и предприятиями промышленности», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что электроэнергия в Европе из-за газового кризиса подорожала в 4−5 раз, и это не предел. В России же электроэнергия стоит в 20 раз меньше, чем в Европе.

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