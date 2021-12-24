Москва, , 12:16 — REGNUM Так как Россия не намерена нападать на Украину, угрозы властей Германии о том, что они откажутся от газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») драматизировать не нужно. Об этом 24 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Сергей Рябков Mgimo.ru

«Строго говоря, наверное, это было ожидаемо, хотя и вызывает сожаление. С другой стороны, я думаю, что это не следует драматизировать, в том числе по причине того, что никто на Украину нападать не собирается», — сказал он, комментируя заявления нового главы немецкого МИД Анналены Бербок о возможном отказе от запуска «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

Также замглавы МИД РФ отметил, что газопровод, благодаря усилиям США и «большой группы политиков и функционеров в аппарате Евросоюза», стал разменной монетой «в их собственной игре на повышение ставок».

При этом Рябков добавил, что политиков в этом случае не интересуют ни цены на газ в Европе, ни перспективы спотовых контрактов на газ.

«Все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве, вопреки всему, из принципа, вопреки собственным интересам, вопреки интересам своих союзников. Они получают наслаждение, когда они что-то разрушают, чему-то мешают. Они готовы платить деньги из собственного кармана, демонстрируя свою атлантическую солидарность в борьбе с Москвой. Это печально, но это такая новая генерация фанатиков своего дела, которые нашли смысл собственного существования в борьбе с Россией», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что странам Запада не нужно недооценивать решимость Москвы и Пекина в вопросах защиты своих национальных интересов в сфере безопасности.