Саратов, , 12:52 — REGNUM В Саратовской области 25 и 26 декабря ожидаются сильный снег, метель и усиление ветра. Об ухудшении погодных условий в предстоящие выходные предупреждает ГУ МЧС России по региону.

Снегопад kristamonique

Днем 25 декабря и ночью 26 декабря местами по Саратовской области ожидается сильный снег (6−19 мм), метель (видимость 500 метров и менее), усиление ветра порывами до 17−22 м/с, в отдельных районах порывы ветра достигнут 25 м/с. На дорогах снежные заносы.

Температура воздуха в ночь на 25 декабря составит —15…—20°C, днем потеплеет до —2…—7°C. В ночь на воскресенье, 26 декабря температура опустится до —8…—13°C, днем ожидается около 10 градусов мороза.

Коммунальные службы города Саратова переведены в режим повышенной готовности. Жителей областного центра просят по возможности исключить поездки по городу в период снегопада.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии 25−26 декабря с приближением западного циклона ожидаются снег, метели с существенным ухудшением видимости, сильный южный ветер порывами 18−23 м/с.

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