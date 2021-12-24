Афины , , 12:22 — REGNUM В Греции предъявлены уголовные обвинения против телеведущего Статиса Панайотопулоса за размещение изображений бывших партнеров. Об этом передает AMNA 23 декабря. Изображения носят откровенный характер, телеведущий подозревается в их размещении на порнографических сайтах без согласия партнеров.

Телевизор Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж Борис Степанцев. 1970. СССР

Выдвинутые против него обвинения касаются неоднократных уголовных обвинений в разглашении частной информации, касающейся сексуальной жизни отдельных лиц, с намерением причинить им вред.

Ожидается, что до суда он останется под стражей.

Ранее Панайотопулоса доставили в здание суда Салоник в наручниках после того, как он провел ночь в полицейской тюрьме. 58-летний ведущий добровольно явился в полицию после того, как бывшие сексуальные партнеры обвинили его в том, что он опубликовал изображения интимных моментов на порнографических сайтах.