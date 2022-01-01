Москва, 1 января, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Если бы не коронавирус, каждый четвертый житель России (25%) отправился бы в новогодние каникулы в путешествие: 13% — по России, 12% — за границу, 11% провели бы в гостях, 8% — на даче, 33% — дома, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Чаще всего мечтают в путешествиях по России в новогодние праздники женщины (15%) и люди с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (18%). Провести новогодние каникулы за границей чаще хотят люди 35−44 лет (15%) и граждане с доходом 50−80 тыс. руб. в месяц (17%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, жители России стали больше мечтать о путешествиях, как по стране, так и за рубеж. По факту же лишь 2% граждан в ушедшем 2021 году решились на поездку по стране и лишь 1% — за границу.

Опрос проведён 13—21 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 385 населённых пунктах.

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