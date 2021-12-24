Москва, , 12:14 — REGNUM Запад может устроить провокацию в Белоруссии во время референдума по конституции республики. Такую вероятность не исключил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такие опасения, конечно, есть. Дестабилизировать ситуацию, устроить цветную революцию, установить собственный контроль над обстановкой — это хорошо апробированная тактика Запада», — подчеркнул в беседе с РИА новости дипломат.

Полищук указала, что через экспорт демократии Запад осваивает новые территории, расширяет сферу своего влияния. Он напомнил о средствах, которые выделяются белорусским политэмигрантам, какие «гастроли» устраивают их лидерам, на каком уровне их принимают.

«В Литве, где приютили штаб Тихановской (бывший кандидата в президенты Белоруссии и номинальный лидер белорусской прозападной оппозиции Светлана Тихановская — прим. ИА REGNUM), уже звучат возмущения по поводу расходов на его содержание», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что референдум по изменениям в конституцию Белоруссии состоится во второй половине февраля 2022 года. Он добавил, что после обсуждения проекта новой конституции Белоруссии комиссия по изменениям соберётся ещё раз на рабочую встречу, чтобы посмотреть, «какие существенные, принципиальные будут внесены народом предложения».

Затем результаты работы рабочей группы рассмотрит конституционная комиссия и утвердит их. После этого проект Основного закона республики будет вынесен на референдум.