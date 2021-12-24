Москва, 24 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. За сутки в Москве выявили 2126 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее выявили 3062 случая заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала пандемии достигло 2 014 708.

За сутки госпитализировали 756 ковид-пациентов, скончались 75 пациентов. В настоящее время на ИВЛ находятся 526 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 24 703 случая.