Сана, 24 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по йеменской столице Сане утром в пятницу, 24 декабря. Об этом сообщает информационное агентство Akhbar-al-Saudia.

Ibrahem Qasim Йемен

По данным журналистов, удар был нанесён после истечении срока действия ультиматума, выдвинутого йеменским повстанцам.

Отмечается, что за шесть часов до атаки, командование коалиции потребовало вывести оружие и военную технику со стадиона Аль-Таура, где тренируется национальная сборная Йемена. Согласно официальному заявлению коалиции, в результате удара по стадиону были уничтожены 12 складов с боеприпасами, на которых также хранились элементы для производства баллистических ракет.

Ранее лидер повстанцев-хуситов Мохаммед Али аль-Хути призвал представителей ООН в Йемене проверить стадион Аль-Таура на предмет хранения оружия. Аль-Хути пообещал передать оружие, если оно будет найдено, персоналу миссии ООН.