Ульяновск, 24 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают умирать пациенты с коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 24 декабря, от осложнений, вызванных ковидом, в Ульяновской области умерли ещё 14 человек. Ранее двое суток подряд умирали по десять пациентов с коронавирусом.

Всего в регионе жертвами пандемии стали 3680 человек. Это составляет 3,09% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, углубленную диспансеризацию в Ульяновской области прошли 22 тыс. жителей, переболевших ковидом. В региональном центре она организована в Центре профессиональной патологии, поликлиниках №№ 2, 3 и 4.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии сделано 1 580 225 лабораторных исследований на коронавирус. В настоящее время насчитывается 12 708 контактных лиц, которые остаются под медицинским наблюдением.