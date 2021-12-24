Москва, , 12:10 — REGNUM Первый канал отказался от переименования капитал-шоу «Поле чудес». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вещателя.

Леонид Якубович на передаче «Поле чудес» Скриншот с YouTube

Как отмечают в пресс-службе, Первому каналу удалось договориться с телекомпанией «ВИД» о сохранении исторического названия проекта, а также о передачи всего архива программы. Ведущим шоу так же останется Леонид Якубович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеканал не стал продлевать контракт с компанией «ВИД» из-за изменившихся условий договора. Обновленная версия шоу должна была называться «Наше Поле чудес».

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