Тирасполь, , 12:06 — REGNUM Российские миротворцы находятся в Приднестровской Молдавской Республике (ПРМ) на основании мандата ООН, где прописано, когда им следует покинуть регион. Об этом глава ПМР Вадим Красносельский заявил 24 декабря в интервью РИА Новости.

Российские миротворцы в Приднестровье Mil.ru

Он прокомментировал заявления первых лиц Молдавии, что приоритетом внешней политики Кишинёва остаётся вывод российских миротворцев из Приднестровья.

«Согласно мандату, миротворцы должны оставаться до полного политического всеобъемлющего решения проблем. Пока это не произошло, миротворцы должны быть», — сказал Красносельский.

Напомним, миротворческая миссия РФ находится в Приднестровье с 1992 года. Миротворцы были введены на основании соглашения с Молдавией «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ». Совместно с ними мир в регионе поддерживают «голубые каски» Молдавии и ПМР.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Приднестровья рассказал об итогах обращения к президенту Молдавии