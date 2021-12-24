Липецк, , 12:06 — REGNUM В Липецкой областной больнице завершили ремонт хирургического отделения, 23 декабря медучреждение посетил глава администрации региона Игорь Артамонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

Игорь Артамонов в Липецкой облбольнице Пресс-служба администрации Липецкой области

По поручению Игоря Артамонова на ремонт отделения было выделено 11 миллионов рублей. Здесь заменили коммуникации, установили разветвлённую сеть централизованной подачи кислорода. В палатах установлены новые функциональные кровати, вакуум-аспирацию, что позволяет оказывать необходимую кислородную поддержку и подключать медицинскую аппаратуру для лечения непосредственно у постели пациента. Процедурные перевязочные и другие режимные кабинеты оснащены современной медицинской мебелью, а также системами кондиционирования. Изменился и внешний вид хирургического отделения: широкий и светлый коридор, мягкий цвет стен, удобная, безопасная мебель создают позитивную атмосферу и вызывают у пациентов положительные эмоции, отмечают медики.

«Радует желание главврача и команды сделать учреждение современным. Много нового, чистота, удобные палаты. Будем стремиться, чтобы так было везде», — сказал Игорь Артамонов.

Глава администрации Липецкой области также побывал в сосудистом центре облбольницы. Ему продемонстрировали работу нового ангиографа, приобретенного для операционной. Оборудование стоимостью 60 млн рублей было приобретено по поручению главы региона в декабре 2021 года. Часть средств была выделена из регионального бюджета, часть — из федерального в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Новый ангиограф относится к новейшему седьмому поколению аппаратуры для хирургического лечения болезней системы кровообращения. Он имеет возможность самостоятельно визуализировать изображения, в том числе и в 3D-режиме, основываясь на встроенной функции искусственного интеллекта. Это позволяет врачу получать оптимальное изображение автоматически, что обеспечивает постоянное высокое качество визуальной информации и снижает рентгеновскую нагрузку как на персонал, так и на пациента.

«Это — высокотехнологичное оборудование, которое позволяет спасать жизни людей. Мы продолжим такие закупки, уверен, что наше здравоохранение будет улучшаться с каждым годом», — отметил Игорь Артамонов.

Внедрение в клиническую практику нового оборудования позволит вывести лечение сосудистых катастроф в сердце и головном мозге на уровень, ранее доступный только в передовых федеральных клинических центрах. За последние 10 лет количество сосудистых операций в больнице выросло многократно. В 10 раз увеличилось количество селективных коронарографий, в 15 раз — число стентирований коронарных артерий. Благодаря этим мерам в настоящее время летальность от инфаркта миокарда в областной клинической больнице в 1,5 раза ниже среднероссийской.