Афины , 24 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. За последние 10 дней в Греции было выдано более 500 000 назначений на прививки от COVID-19. Об этом сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге 23 декабря.

Business.ua Вакцина

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По его словам, возрастной группе старше 60 лет, имеющей право на повторную прививку, номерки на нее взяли 90%, а в группе до 60 лет — 63,8%.

Он также привел общий показатель вакцинации в разбивке по возрастным группам. Лидирующие позиции по высоким показателям вакцинации занимают лица в возрасте 70−74 (92.3%), 75−79 (92.1%), 65−69 (91%), и 80−84 (90%).

Более 7 395 000 граждан получили по крайней мере один укол — это соответствует 80,2% взрослого населения (70,4% от общего числа граждан), сказал Фемистоклеус.

Врачи-инфекционисты, выступившие на брифинге, сообщили, что в Греции наблюдается небольшой рост числа инфекций, причем Лакония, Ханья и Ретимно лидируют по темпам роста, в то время как уровень смертности снизился на 12%, а число новых госпитализаций в стране — на 11%.