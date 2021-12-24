Москва, 24 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. На большой пресс-конференции 23 декабря президенту России Владимиру Путину был задан вопрос о росте популярности нетрадиционных семейных ценностей в мире и их навязывания России. В ответ глава государство отметил, что искать противоядие нужно в ценностях семьи и брака, которые поддерживают все традиционные конфессии и все народы России.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Сергей Рыбальченко, — Важно, чтобы поддержка семьи осуществлялась на всех этапах жизненного цикла от планирования ребенка до его совершеннолетия, получения профессионального образования. Срок на завершение всей работы, где пока еще есть пробелы, президент обозначил в полтора года. Важно, чтобы система работала на партнерских началах во взаимодействии государства, предприятий и организаций, сообществ родителей и семей». «Важнейшей ценностью является семья и дети, это выше материальных ценностей. Поддержка этих ценностей в обществе, многодетности, по мнению президента, является важнейшей задачей для гражданского общества, — рассказал журналистам председатель Комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», эксперт Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП), — Важно, чтобы поддержка семьи осуществлялась на всех этапах жизненного цикла от планирования ребенка до его совершеннолетия, получения профессионального образования. Срок на завершение всей работы, где пока еще есть пробелы, президент обозначил в полтора года. Важно, чтобы система работала на партнерских началах во взаимодействии государства, предприятий и организаций, сообществ родителей и семей».

«Президент постоянно напоминает о том, что проблема демографии сейчас — одна из важнейших для страны. Она отражается и на экономике, снижение численности трудоспособного населения связана с повышенной смертностью мужчин в трудоспособном возрасте. Нужно отметить, что и пенсионная реформа во многом была связана со снижением трудового потенциала», — подчеркнул эксперт.

«Низкая рождаемость несет в будущем не только социальные, но и экономические риски, и риски геополитические. Это связано и с тем, что почти на 40% территории государства, которые составляют регионы Дальнего Востока и Арктики, проживает лишь несколько процентов населения страны. Поэтому принимаются специальные меры демографического развития Дальнего Востока. Но и в Центральной России проблемы схожие, в некоторых регионах число смертей в три раза выше численности новорожденных», — отметил Сергей Рыбальченко.

«Свой вклад в снижение ожидаемой продолжительности жизни вносит пандемия. По этому показателю Россия, к сожалению, находится в лидерах мирового антирейтинга. Но, хочу подчеркнуть, что и до пандемии наиболее высокая смертность наблюдалась среди мужчин трудоспособного возраста. Сейчас, по официальным данным, каждая четвертая смерть в стране приходится именно на мужчин в трудоспособном возрасте. Это одна из главных, критических проблем на сегодняшний день, которая требует безотлагательного решения. Выход в разработке федерального проекта или государственной программы сбережения мужчин и поддержки ответственного отцовства», — подчеркнул также председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.