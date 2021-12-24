Москва, , 12:02 — REGNUM В следующем году объем добычи нефти в России возрастет до 550 миллионов тонн. Об этом 24 декабря заявил заместитель председателя РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Если говорить о добыче нефти, то мы ожидаем по итогам 2021 года увеличение добычи в целом на 2,1%, то есть мы примерно ожидаем 524 миллиона тонн добычи», — сказал он.

Также Новак добавил, что, согласно его прогнозу, в будущем году продолжится восстановление спроса на нефть и Россия ожидает к маю 2022 года выход на уровни экспорта нефти, которые наблюдались до его сокращения.

«Таким образом, в следующем году наша отрасль будет добывать больше, чем в 2021 году. Мы ожидаем где-то около 540−550 миллионов тонн», — пояснил вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что добыча сланцевой нефти на Даганском месторождении в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая в этом году впервые превысила 100 тыс. тонн.