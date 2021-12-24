Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 2117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 81 случай меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 24 декабря в оперштабе. Северная столица по суточному уровню новых заражений коронавирусом совсем немного отстаёт от Москвы, где за истекшие сутки выявили 2126 случаев.

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Кроме того, вторые сутки подряд в Петербурге регистрируется по 55 смертей, основной причиной которых стал COVID-19. Всего в городе от этой болезни погибли 27 629 человек.

За время пандемии в городе выявлено 839 762 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, из числа заболевших выздоровел 782 871 человек, в том числе 2704 пациента выписаны за минувшие сутки.