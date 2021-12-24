Москва, , 12:01 — REGNUM Европейский союз превращает проект газопровода «Северный поток — 2» в разменную монету в противостоянии с Россией, заявил 24 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Tasnim News Agency

«Уже давно усилиями наших американских коллег и большой группы политиков и функционеров в аппарате Евросоюза проект «Северного потока — 2» превратился в разменную монету в их собственной игре на повышение ставок», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Дипломат подчеркнул, что ЕС «совершенно не волнует, какие цены на газ в Европе, какие перспективы спотовых контрактов на газ, и вообще это, знаете, все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве вопреки всему».

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.

Во вторник, 21 декабря, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что власти Украины разработали план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: На Украине рассказали о планах помешать запуску «Северного потока — 2»