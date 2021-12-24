Уфа, , 12:02 — REGNUM Новый туристический комплекс могут создать в Башкирии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Туризм. Башкирия

Данный вопрос рассматривался на совещании в корпорации развития Башкирии.

Сообщается, что в г. Кумертау есть свободные инвестиционные площадки, пригодные для создания индустриального парка и развития придорожного комплекса. Помимо этого, Кумертау является привлекательным для туризма. Здесь популярным местом отдыха является Кумертауский угольный разрез, где руководство муниципального образования рассматривает возможность создания туристического комплекса.

«Идея интересная и довольно перспективная. Сейчас нам важно понимать размеры земельного участка, его технические характеристики и возможности подключения к энергоресурсам. Исходя из этих данных, мы составим бизнес-предложение, которое будет размещено в витрине инвестиционных проектов на инвестиционном портале Республики Башкортостан и на сайте Корпорации развития. Судя по тому, как охотно инвесторы реагируют на наши бизнес-предложения, проект в скором времени может быть реализован», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли законы, направленные на развитие туризма.

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