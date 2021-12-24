Чебоксары, , 12:01 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, которого подозревают в наркопреступлениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед судом предстанет 17-летний житель Канаша. Правоохранители полагают, что 29 сентября 2021 года он получил сведения о местонахождении «закладки», забрав 7,2 грамма наркотических средств и расфасовав их в 32 пакета.

По данным следствия, 30 сентября 2021 года он сделал 13 тайников недалеко от железнодорожных путей в Канаше, где его задержали полицейские.

Несовершеннолетнего обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), приобретение и хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Дело рассмотрит Канашский районный суд.

Следствие в настоящее время устанавливает лицо, от которого обвиняемый получил сведения о местонахождении «закладки».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года по обвинению наркопреступлении в Чувашии перед судом предстали 18-летний парень и его 17-летний друг.

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