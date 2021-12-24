* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 24 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай в интервью телеканалу CNN призвал мировое сообщество к сотрудничеству с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Бывший президент, которого недавно критиковали за некоторые из его замечаний о созыве Лойя джирги (всеафганский совет старейшин — прим. ИА REGNUM), заявил: «Реальность такова, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь являются (фактической) властью в стране».

По его мнению, международному сообществу пора сотрудничать с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы предотвратить смерть миллионов людей от голода.

Он добавил, что международное сообщество должно уделять приоритетное внимание помощи нуждающимся афганцам и положить конец недоверию.

На вопрос, как мир может относиться к группировке, ответственной за документально подтвержденные преступления, внесудебные казни и убийства, Хамид Карзай, пришедший к власти после падения бывшего режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответил: «Это бремя нашей жизни». По его словам, подобные преступления совершали все стороны.

В этом интервью Карзай отрицает свое сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает «8 Собх». Некоторые афганцы недавно обвинили бывшего президента в агитации за радикалов.

Карзай и Абдулла Абдулла, бывший председатель Высшего совета национального примирения, являются одними из немногих политических лидеров, которые остались в Кабуле после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли его под свой контроль, и вместе с лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматиаром сформировали совет по восстановлению порядка в Кабуле.

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не признано ни одной страной.