Саратов, 24 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки от последствий заражений коронавирусом скончались девять пациентов. Общее количество летальных исходов от COVID-19 составляет по состоянию на 24 декабря 4970 случаев, сообщает региональный минздрав.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

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За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое мужчин и шесть женщин в возрасте от 49 до 88 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 130 923 случая заражения коронавирусом, выздоровели 117 326 человек.

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