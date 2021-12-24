Благовещенск, 24 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. О стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Амурской области говорить рано, но она уже становится лучше. Об этом заявила 24 декабря главный санитарный врач региона Ольга Курганова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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«В целом по области мы фиксируем стадию снижения заболеваемости COVID-19. Однако, о стабилизации ситуации говорить рано. На текущей неделе выявлено на 51 случай заражения меньше, чем на прошлой, но уровень распространенности заболевания остается по-прежнему высоким. На 12 административных территориях сохраняется прирост заболеваемости COVID-19. При этом 94% пациентов с подтвержденным коронавирусом не прошли вакцинацию», — сказала Ольга Курганова.

По её данным, на 22,7% меньше пациентов стали болеть COVID-19 с пневмонией. На 5,8% снизилась заболеваемость коронавирусом среди взрослых, но на 8,9% растёт среди детей. Чаще на 22,4% стали заболевать молодые амурчане 15−17 лет, на 28,6% — малыши до года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске к обычному режиму работы вернётся больница восстановительного лечения, в которой были созданы 60 мест для коронавирусных пациентов. В регионе продолжат функционировать 1850 коек для больных COVID-19.