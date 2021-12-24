Лос-Анджелес, США, , 11:57 — REGNUM Женщины, обвинившие актёра Джеймса Франко в домогательствах, высказались относительно его недавнего интервью. Об этом 24 декабря пишет Page Six.

Джеймс Франко Скриншот с YouTube

По словам юристов, представляющих обвинение, Франко «совершенно нечувствителен к огромной боли и страданиям, которые он причинял своим жертвам». «Невероятно, что он продолжает преуменьшать значение переживаний женщин и игнорировать их боль… Никто не должен путать интервью Франко с тем, что он выражает раскаяние по поводу случившегося — он несёт ответственность за свои действия», — говорится в заявлении представителей жертв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джеймс Франко в интервью заявил, что действительно состоял в интимных отношениях со студентками его актёрской школы. «В процессе обучения я спал со студентами, и это было неправильно», — сказал он.

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