Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Женщины, обвинившие актёра Джеймса Франко в домогательствах, высказались относительно его недавнего интервью. Об этом 24 декабря пишет Page Six.

Скриншот с YouTube Джеймс Франко

По словам юристов, представляющих обвинение, Франко «совершенно нечувствителен к огромной боли и страданиям, которые он причинял своим жертвам». «Невероятно, что он продолжает преуменьшать значение переживаний женщин и игнорировать их боль… Никто не должен путать интервью Франко с тем, что он выражает раскаяние по поводу случившегося — он несёт ответственность за свои действия», — говорится в заявлении представителей жертв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джеймс Франко в интервью заявил, что действительно состоял в интимных отношениях со студентками его актёрской школы. «В процессе обучения я спал со студентами, и это было неправильно», — сказал он.