Афины , , 12:01 — REGNUM 40-летний гражданин Ирака был арестован в Афинах по обвинению в причастности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает AMNA 23 декабря.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алаксандр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным греческой полиции, мужчина арестован по обвинениям, связанным с преступной организацией, оказанием ее участникам помощи во въезде в страну и выезде из нее, владением паспортами и проездными документами третьих лиц, подделкой документации, неоднократным нарушением законов об оружии.

Этот человек предстанет перед прокурором 24 декабря, против него будет возбуждено уголовное дело.