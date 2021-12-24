Афины , 24 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. 40-летний гражданин Ирака был арестован в Афинах по обвинению в причастности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает AMNA 23 декабря.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным греческой полиции, мужчина арестован по обвинениям, связанным с преступной организацией, оказанием ее участникам помощи во въезде в страну и выезде из нее, владением паспортами и проездными документами третьих лиц, подделкой документации, неоднократным нарушением законов об оружии.

Этот человек предстанет перед прокурором 24 декабря, против него будет возбуждено уголовное дело.