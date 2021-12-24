Москва, , 11:55 — REGNUM Наступающий праздник Нового года большая часть жителей России (78%) собирается встретить у себя дома. Об этом 24 декабря сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, представляя результаты опроса.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Дом вновь стал традиционным местом празднования Нового года — 2022-й планируют встретить в родных стенах 78% россиян. Еще 8% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% пойдут в ресторан или клуб. Лишь 4% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год», — приводит его слова РИА Новости.

Также гендиректор ВЦИОМ рассказал, что участники опроса в преддверии 2022 года назвали сумму предполагаемых расходов на празднование и развлечения на 20% больше по сравнению с годом ранее и она составила 15 830 рублей.

«По ответам респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5369 руб., на новогодний стол — 5748 рублей, на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. — 4713 рублей», — уточнил Фёдоров.

Уточняется, что всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2021 года путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди 1600 совершеннолетних жителей РФ из всех регионов страны. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса исследовательского центра портала Superjob.ru стало известно, что обычно радуется подарку-сюрпризу на Новый год от своей второй половины каждый второй житель России (51%).