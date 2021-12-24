Краснодар, 24 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждён 581 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 24 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 23 декабря, было зарегистрировано 540 новых случаев заражения. Среди новых заразившихся — 53 ребёнка, самому младшему из которых всего 20 дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Краснодаре заболели 170 человек, в Новороссийске — 42. По 25 случаев COVID-19 выявили в Динском и Тимашевском районе, 23 — в Сочи. По 18 инфицированных в Тихорецком и Туапсинском муниципалитетах, 16 — в Апшеронском районе, 15 — в Армавире, 14 — в Тбилисском, 13 — в Анапе, 12 — в Выселковском. По 11 положительных тестов в Геленджике, Кореновском и Славянском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии коронавирусом заразились 115 360 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2032. Из общего числа заболевших выздоровели 92 514 жителей, скончались 9 608 человек.

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На утром 24 декабря в коронавирусных стационарах остаются 4 499 жителей, у 2 498 COVID-19 подтверждён. В тяжёлом состоянии на ИВЛ — 86 человек, еще шесть находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.