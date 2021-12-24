Абакан, 24 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 255 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Хакасии COVID-19 диагностировали у 53 110 человек (с начала 2021 года — у 35 558).

Общее количество выздоровевших в регионе — 49 685 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Хакасии было выявлено 116 носителей коронавируса, выздоровели 582 человека.