Москва, , 11:53 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве до 2024 года подписали Российский футбольный союз (РФС) и Футбольная ассоциация Японии (JFA). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Флаги России и Японии Rktps.com

Подписание меморандум прошло в дистанционном формате. Отмечается, соглашение предусматривает расширение и укрепление отношений между РФС и JFA и обмен опытом для продвижения и развития футбола.

В меморандуме закреплены планы по проведению совместных образовательных курсов, семинаров и конференций в области спортивной науки и медицины, а также строительства и управления спортивными сооружениями.

Кроме того, планируется уделить внимание подготовке тренеров, судей, а также женскому футболу.