Джакарта, 24 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Индонезия получила 5 077 400 доз вакцины против коронавируса от правительства Германии, сообщает Sindonews.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

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Вакцину передал правительству Индонезии временный поверенный в делах посольства Германии Томас Граф в Джакарте.

«Мы очень рады, что передаем первую партию нашего пожертвования, состоящую из 5 077 400 доз вакцины Moderna. Вторая партия прибудет в канун Рождества, 24 декабря», — заявил посол Германии в Индонезии.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила свою благодарность и признательность правительству Германии за их сотрудничество и дружбу.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство морской безопасности Индонезии задержало рыболовное судно под вьетнамским флагом вблизи острова Натуна.