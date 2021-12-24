Сеул, 24 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 79 148 человек. Об этом 24 декабря сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 24 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 43 884 305 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 85,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 33 891 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 42 259 139 человек. Уровень полной вакцинации составил 82,3%.

«Бустерную» дозу получили 563 646 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 14 304 492 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6233 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 596 209.

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