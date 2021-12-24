Ростов, Ярославская область, , 12:31 — REGNUM Многодетной семье из посёлка Петровское Ярославской области власти выделили квартиру в неудовлетворительном состоянии. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

Квартира, предоставленная многодетной семье Страница Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области на Facebook

Семья с четырьмя детьми получила квартиру от местной администрации, однако жильё оказалось с подвохом.

«Семья очень долго стояла на очереди, она многодетная — четыре девочки, две двойняшки. И органы местного самоуправления предоставили квартиру. Она попала в фонд после Минобороны, в неудовлетворительном состоянии, грубо говоря. Семья обратилась в адрес федерального уполномоченного, бабушка обратилась. Нам пришло поручение разрешить эту ситуацию», — рассказал Михаил Крупин корреспонденту ИА REGNUM.

Кухня Страница Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области на Facebook

Сейчас, по словам уполномоченного, семья сумела частично купить стройматериалы для косметического ремонта, однако этого недостаточно. Михаил Крупин подключился к решению проблемы.

«Мы выехали, посмотрели не всё — бюджетные решения, разговаривали с председателем совета отцов о помощи, решаем, прорабатываем вопрос о внебюджетных решениях. Рассматриваем правовую модель, предварительные переговоры начали с внебюджетными решениями данной проблемы», — пояснил Михаил Крупин.

К решению проблемы многодетной семьи могут подключиться общественные организации.