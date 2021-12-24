Пенза, 24 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Пензенской области общее число выявленных заражений коронавирусом по состоянию на 24 декабря достигло 99 915 случаев, за прошедшие сутки заболели 303 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Phc.org.ua Наборы реагентов для тестирования на COVID-19

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Накануне в регионе коронавирус выявили у 306 жителей. Выздоровели с начала пандемии 78 467 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 593 человека.

Скончались всего 4559 пациентов с коронавирусом, из них 12 — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей выступают более половины жителей.

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