Киев, , 11:58 — REGNUM Не все решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины соответствовали закону, и отвечать за это придётся президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил в интервью изданию «Левый берег», опубликованном 24 декабря.

Дмитрий Разумков Rada.gov.ua

Он отметил, что СНБО принимал незаконные решения относительно введения санкций против граждан страны и запрета на работу телеканалов. Так, под санкциями оказались, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак, что Разумков как спикер не поддерживал.

«Совет национальной безопасности и обороны будет ходить на допросы 100%. Поверьте мне, пройдет время — все пойдут на допросы. Не под стенограмму некоторые члены СНБО говорят, что некоторые решения не соответствуют закону», — заявил Разумков.

По его словам, он предупреждал Зеленского о личной ответственности за действия, противоречащие закону. Президента все убеждали, что ответственность будет общая, но отвечать будет тот, кто ставил подпись.

Читайте также: Бывший спикер Рады Разумков заявил о выходе из партии «Слуга народа»