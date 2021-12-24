Афины , 24 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Греция подтвердила 6667 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 23 декабря.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 056 583 случая инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зафиксирован 71 случай смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 20 198 человек.

В общей сложности 655 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 63 года, и 78,8% имеют основное заболевание и /или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 5641 заражение и 69 смертей.