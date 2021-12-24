Москва, , 11:49 — REGNUM В России за 2021 год лидером по росту заработных плат по сравнению с другими отраслями стали сфера финансов и страхования. Об этом 24 декабря сообщает РБК со ссылкой на отчет сервиса «Работа.ру» и лаборатории «Сбериндекс».

Зарплата Ника Егорова

Отмечается, что в 2021 году больше всего выросли зарплаты у работников в секторе финансов и страхования — на 17,7%. В сфере IT и связи зарплаты выросли на 16,7%, а в строительном секторе — на 12,9%.

Как подчеркнули авторы исследования, в целом фонд оплаты труда полностью восстановился после осложнений, вызванных пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данынм опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, треть опрошенных жителей России (32%) сообщили, что хотели бы работать в госкорпорации «Газпром».

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