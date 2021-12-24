Москва, 18 марта, 2024, 18:49 — ИА Регнум. России предстоит отодвинуть вооружённые формирования киевского режима как минимум на 300 км от своих границ, но наилучшим вариантом стал бы выход российских Вооружённых сил к западным границам Украины, заявил в беседе с ИА Регнум военно-политический публицист Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что для обеспечения безопасности российской территории может понадобиться создание некой «санитарной зоны» на Украине.

Пограничный комитет Беларуси/ТАСС

Президент, как напомнил эксперт, ранее говорил, что чем более дальнобойные средства поражения будут поставлены Западом Украине, тем дальше придётся российским войскам отодвигать линию фронта.

Онуфриенко обратил внимание, что эта необходимость очевидна. Причём она актуальна не только в связи с участившимися обстрелами Белгородской области. Он напомнил, что пока не полностью освобождены новые территории России.

«Например, вся территория Донецкой Народной Республики (ДНР) является российской безусловно по определению. А у противника — это уже доказано — имеются средства поражения с дальностью 300 км. Значит, нужно не только освободить занимаемые пока противником территории новых российских регионов, но и отодвинуть его как минимум на 300 км. И это я не беру беспилотники, которые летают у них и на 700 км», — объяснил эксперт.

Также он напомнил, что из-за наличия у противника дальнобойных систем, включая противовоздушные, России пришлось сместить гораздо восточнее маршруты пассажирских самолётов, летающих в южные регионы, а также в другие страны на южном направлении.

«Сегодня самолёты, направляющиеся, например, в Эмираты, иногда летают через Казахстан или Каспийское море. Опять же, из-за дальности полёта вражеских боеприпасов. И чтобы авиация могла спокойно летать в Сочи, чтобы были открыты аэропорты в Ростове и Севастополе, нужно, следовательно, ещё дальше отодвинуть войска противника. Освободить Сумскую область, Черниговскую. Практически всё левобережье. Понятно, что Украина в её нынешнем виде в принципе не гарантирует нам безопасность. А западные страны никогда не признают новые границы и будут последовательно продолжать накачку этого режима оружием, натаскивать его исключительно на войну с Россией», — рассудил Онуфриенко.

Поэтому, чем дальше будет простираться «санитарная зона», о которой говорил глава государства, тем лучше, сделал вывод собеседник ИА Регнум. В идеале — до западных границ нынешней Украины.

18 марта Путин отметил, что на нынешних украинских территориях должна быть создана сложная для преодоления «санитарная зона», исключающая обстрелы российской территории. При этом глава государства уточнил, что не готов говорить, «что, как и когда Россия должна присоединять».

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что вывод о необходимости создания «санитарной зоны» сделан в связи с артиллерийскими обстрелами киевскими боевиками российской территории. Он уточнил, что такая зона должна быть достаточной, чтобы не позволить украинским формированиям обстреливать населённые пункты.

Также высказывалось мнение, что глубина коридора безопасности вдоль всей российско-украинской границы может достигать 100 километров, чтобы не позволить противнику эффективно применять РСЗО HIMARS, радиус действия которых достигает 80 км.