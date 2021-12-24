Кишинёв, 24 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Попытка поднять вдвое зарплату судьям Конституционного суда (КС) Молдавии не может считаться подкупом. О этом заявила в эфире телеканала TV8 премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«Пытались ли мы подкупить учителей повышением зарплаты? Я не считаю справедливым говорить о повышении заработной платы как о взятке, — сказала Гаврилица. — Государство никого не подкупает, а поощряет людей с определённым уровнем компетентности и неподкупности занять государственные должности, а не уходить в частный сектор».

Глава правительства добавила, что, кроме судей, минфин предложил поднять зарплаты всем сотрудникам КС. По её словам, сотрудники секретариата там получают слишком низкие зарплаты.

Напомним, депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» поддержали предложение минфина поднять вдвое в 2022 году зарплату судьям КС до 80 тыс. леев (около $4,5). После того, как началась шумиха по этому поводу, президент Молдавии Майя Санду не подписала этот законопроект.