Благовещенск, , 11:53 — REGNUM В Благовещенске к обычному режиму работы вернётся больница восстановительного лечения, в которой были созданы 60 мест для коронавирусных пациентов. В регионе продолжат функционировать 1850 коек для больных COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе правительства Амурской области.

Госпиталь (сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

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Всего в регионе работают восемь инфекционных и семь провизорных госпиталей, лечение в них проходят более 1,3 тыс. пациентов. В том числе 17 амурчан подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, 46 — в реанимации. Детей и беременных женщин среди пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, нет.

«Количество детей на стационарном лечении сокращается, на амбулаторном, наоборот, увеличивается. Маленьких пациентов в тяжелом состоянии у нас нет. На кислородной поддержке детей нет. И, в общем, отмечаем уменьшение числа пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. Сейчас их 512, на 91 человека меньше чем на прошлой неделе», — рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области снижаются темпы вакцинации от COVID-19, в связи с этим нестационарные прививочные пункты будут закрыты. Из-за резкого снижения обращений за вакциной держать врачей в торговых центрах стало нерационально.