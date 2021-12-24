Самара, 24 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до — 28 °C ожидается в Самарской области. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Goodfon.ru Метель

Так, 25 декабря по области ожидается метель с порывами ветра до 27 метров в секунду. Температура ночью в регионе может опуститься до — 28 °C, днем может потеплеть до — 6 °C.

Ночью 26 декабря в Самарской области также ожидается метель и ветер с порывами до 27 метров в секунду. Столбик термометра ночью может опуститься до отметки — 16 °C. Днем также ожидается сильный снег и метель. Воздух может прогреться до — 3 °C.

Ночью 27 декабря в Самарской области ожидается небольшой снег. Температура воздуха может понизиться до — 23 °C, днем существенных осадков не ожидается. Столбик термометра может подняться до отметки — 10 °C.