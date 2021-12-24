Барнаул, 24 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 24 декабря, протестированы за сутки 7585 человек, выявлены 479 новых носителей. Это на пять человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 841 меньше.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом почему-то не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, его каждый раз приходится высчитывать.

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 53 за сутки (всего 5210).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 23 519 (+76 за сутки) и 82806 (+389 за сутки) соответственно.

Значительно увеличилось число тяжелобольных: 531 (+20 за сутки) количество подключённых к аппаратам ИВЛ составляет 208 человек (+1 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7850 человек, причём 26 (+1) из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 116 255 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 94 765 человек (аномальные +669 за сутки).

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