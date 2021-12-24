Ярославль, 24 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля резко разделился в вопросе о том, как выбирать городских депутатов. Дискуссия разгорелась на заседании 24 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия города вынесла на публичные слушания проект решения об отмене смешанной системы на выборах в муниципалитет — по партспискам и одномандатным округам. Если проект будет принят, в муниципалитете останутся одни одномандатники. Депутаты от КПРФ и «Справедливой России» считают, что такая система выгодна «Единой России» и ущемляет оппозицию. Представитель эсеров Анатолий Каширин полагает, что при отмене партсписков после выборов в муниципалитете останутся только «денежные мешки».

«Да, всё будет благостно, всё будет хорошо. И никто не скажет, что мэр — вор. Что мэр отдаёт активы города своим родственникам, друзьям-бизнесменам. Потому что все будут сидеть и голосовать как надо. Депутат не лавочки должен красить во дворах бабушкам — для этого есть исполнительная власть. А депутат должен и обязан контролировать исполнение бюджета, не давать воровать исполнительной власти», — заявил Каширин.

В ответ единороссы привели ряд примеров, когда оппозиция и просто беспартийные кандидаты в Ярославской области выигрывали выборы в одномандатных округах

«В марте 2004 года я первый раз избирался в муниципалитет, проиграл директору школы Семёновой Лидии Павловне. Все от того, кто как работает в округе, кто чего хочет. Когда округа станет меньше, затрат финансовых даже для оппозиционных партий меньше. Пройти легче, обойти ногами проще. Говорить о том, что всё, конец партиям, заблуждение. Недавно наш коллега Илья Горохов проиграл Эльхану Мардалиеву. Ну явно Илья богаче, чем Эльхан. Александр Васильевич Воробьев, царствие ему небесное, выиграл в одномандатном округе. Это что касается коммунистов. Возьмем справедливороссов. Только что «вынесли» двух наших коллег из «Единой России» в Госдуму в одномандатных округах. Просто надо работать, и тогда всё будет», — сказал Алексей Малютин.

Единороссы не преминули уколоть оппозицию использованием партийных списков в личных целях — когда кандидаты-паровозы проводят в депутаты малоизвестных спонсоров.

«Это удар по тайным спонсорам, которые покупали партийные списки, финансировав их. А потом заставляли депутатов лоббировать свои интересы», — сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Вспомнили и даже ставший притчей во языцех случай с «тёщей Цветкова» в предыдущем созыве муниципалитета.

«Товарищ Цветков по партийным спискам сюда тёщу свою провел, которая блуждала по коридорам и ничего не соображала — старый человек. Чтобы закрепить место для себя, если он не пройдет в область. Её со списков снять и самому зайти. Это тоже не всегда красиво», — сказал Алексей Малютин.

Лидер коммунистов Евгения Овод настаивала — благодаря партийным спискам в муниципалитет попадают «простые люди».

«Когда люди избираются от партии, избираются самые простые люди. Учителя, врачи, кто угодно. Не являющиеся денежными мешками. И именно партии дают возможность представительства простых граждан в муниципалитетах. Как правило, одномандатные округа выигрываются простым большинством голосов, не процентов. И побеждают те, у кого есть деньги, те у кого есть ресурсы, в том числе админресурсы. Мы прекрасно знаем как у нас проводятся выборы и сколько на них нарушений. Я не первый год в Ярославской области занимаюсь, как куратор КПРФ, по направлению «наблюдение и контроль». Да просто зашкаливают нарушения! И с каждым годом их становится всё больше и больше. По сути дела вы лишаете граждан города Ярославля своего представителя, своего депутата в муниципалитете. Я прошу этого не делать», — заявила Евгения Овод.

В ответ председатель муниципалитета Артур Ефремов заявил о том, что коммунисты подменяют понятия.

«Очень много лозунгов, страхов и подмен фактов. Начиная от того, что растёт количество нарушений на выборов — я хочу отметить, что в 2021 году не было практически ни одного нарушения на выборах в Госдуму. И когда идёт разговор о денежных мешках, честно говоря, меня это коробит. Если посмотреть в историю Ярославской городской думы, то представители как раз купечества сформировали город Ярославль», — сказал Артур Ефремов.

Еще одна претензия оппозиции касалась времени и места проведения публичных слушаний — 17 часов в будний день в большом зале мэрии. Евгения Овод потребовала, чтобы слушания проводили в КСК «Вознесенский», который вмещает больше людей. Депутат Олег Ненилин также заявил, что нужно привлечь как можно больше горожан к обсуждению системы выборов.

«Я хотел бы, чтобы в рамках подготовки публичных слушаний максимальный был охват горожан, чтобы мы, когда принимали решение, в целом понимали срез мнений по городу. Что касается сути вопроса, то я не соглашусь, что здесь нарушаются права. Маленькая партия — да, наверное, выгоднее система, когда партийные списки. Жители проголосовали за виртуальную партию, а партия сама определила того человека, который будет представлять её интересы. Справедливо это по отношению к жителям? Не знаю. Мне кажется, несправедливо, потому что жители голосуют в этом случае за нечто виртуальное, предполагая, то придёт господин Петров. А оказалось, что партия решила, что не Петров пойдёт, а Иванов», — сказал Олег Ненилин.

Завершил дискуссию депутат Андрей Лихачёв, побывавший и в рядах оппозиции, и партии власти.

«Избирался в первый раз по одномандатному в 2008 году и хочу сказать, что ответственность, которая лежала на мне, была более направленной, нежели когда идёт партия. У всех различные взгляды на партию. И ещё раз хочу напомнить — мы самое маленькое звено, наверное, но которое ближе всех к жителям нашего города. Подбирается механизм более правильный. Партийные вещи должны быть на более высоком уровне. В Госдуме, где законотворцы работают. А на местном уровне, я считаю, надо дела хозяйственные делать, заниматься городом, уборкой, благоустройством. А не партийными дрязгами», — сказал Андрей Лихачёв.

В итоге депутаты назначили публичные слушания по изменениям системы выборов в муниципалитет. Кроме того, они решили дополнительно провести опрос ярославцев, чтобы узнать их отношение к тому, как выбирать депутатов — через партийные списки или голосованием за конкретного кандидата.